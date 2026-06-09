【モデルプレス＝2026/06/09】フリーアナウンサーの森香澄が6月9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』合同取材に、お笑いタレントのエルフ荒川、恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏とともに出席。理想の結婚相手を明かした。【写真】「25歳〜40歳」「年収1000万くらい」森香澄の理想の結婚相手◆ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」同番組は、恋愛には自信