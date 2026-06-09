◇プロ野球セ・パ交流戦楽天-巨人(9日、楽天モバイルパーク)古巣楽天と対戦した巨人の則本昂大投手が7回途中2失点、126球の力投をみせました。2日のオリックス戦で移籍後初白星を挙げた則本投手が、古巣・楽天と初対戦。初回いきなり1アウト2塁のピンチを背負いますが、3番平良竜哉選手をキャッチャーファウルフライ。4番浅村栄斗選手にはストレートで押し込み、空振り三振に抑えます。2回も先頭打者への四球と、村林一輝選手の