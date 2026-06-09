バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が、2026年6月14日（日）に「シュガーバターの木 JR上野駅店」をリニューアルオープンします。今回の注目は、“パリッザクッ”食感が楽しめる新作『シュガーバターパイ』。さらに、名古屋で即完売した話題の『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』や、夏限定フレーバ&