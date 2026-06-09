「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、ペイペイドーム）ソフトバンク打線が一発攻勢で阪神に快勝。３連勝で貯金１０とし、交流戦首位もキープした。初回から阪神・才木に襲いかかり、栗原が先制の１８号２ラン。二回には、昨年の日本シリーズで日本一を決める決勝弾を放った野村勇が今季１号ソロを放った。押せ押せの三回は栗原が、四回には野村勇が２打席連発。五回は近藤が１０号２ランを放つと、この回は牧原大にも１号