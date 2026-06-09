「西武−広島」（９日、ベルーナドーム）広島・高太一投手と西武・渡部聖弥内野手が対戦。広陵高、大商大出身者同士の対戦が実現した。３−３の八回から４番手として高が登板。先頭で打席に渡部を迎えた。２球連続空振りで追い込むと、カウント２−２から、最後は内角１５０キロ直球で空振り三振に仕留めた。２人はともに広陵高、大商大出身。高が渡部の１学年上。左腕は先輩の意地を見せた形となった。試合前練習中には言