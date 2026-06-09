北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースした。これを記念し、メンバーの三浦あいがソロインタビューに応じた。コンプレックスを抱えていた過去からの「自分探し」と、夢の舞台・TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）へ向かう真夏の決意に迫る。（推し面取材班）不安に飲み込まれそうな局面。小さな掌の上に、もう片方の指先が何かを繰り返しなぞっている。一、二、三、四、五。極度