サッカー日本代表MF遠藤航（33＝リバプール）が、9日配信のABEMA「青炎―遠藤航集大成の決意」（後7・00）に出演し、キャプテン就任後の決意表明を振り返った。W杯カタール大会後の23年、森保一監督からキャプテンに指名された。その時点で遠藤がチームメートに掲げたのは、W杯北中米大会での優勝。「キャプテン就任のタイミングで言ったのは、間違っていなかったとは思っている」と確信を口にした。「そういうふうなチー