All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「映像がきれいだと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：『あかね噺』／26票2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。落語界を舞台にした熱い人間ドラマが描かれる本作。寄席の独特な空気感や演者の細やかな表情、高