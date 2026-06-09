中国中部陝西省漢中市のトキ10羽がこのほど、中国南東部福建省三明市にある龍栖山国家級自然保護区で「新生活」を始めました。保護区は武夷山脈の南東に延びる支脈に位置しています。トキは国家一級保護野生動物で、6000万年の進化の歴史を持ち、地域の生態環境を評価する重要な指示種と見なされています。福建省はかつてトキの主な生息地でしたが、環境変化により一時絶滅しました。現在、福建省の森林カバー率と湿地生態の持続的