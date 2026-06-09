2026年6月12日は、「一粒万倍日」と「巳の日」が重なる金運最強開運日です。この日は、将来の豊かさに直結する「種まき」に最適な好機。スタートしたことが未来のチャンスや大きな繁栄へと発展していくかもしれません。今回は、この日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。金運アップのチャンスを味方につけて、豊かな未来への第一歩を踏み出してみてくださいね。6月12日にやってくる2つの吉日▼一