ブロンドヘアに濃いリップ、鼻ピアスをつけたクールな雰囲気から、黒やダークブラウンの髪に前髪を作り、ナチュラルメイクへ。ポーランド出身の女性が日本に住む前後の変化をInstagramに投稿したところ、「前もきれいだったけど、日本に来てからはナチュラルメイクがとっても似合ってて素直でキュートな感じ」「どうしよう…どちらもかわいくて2択選べない」といったコメントが寄せられました。【写真】びっくりアフター！日本に住