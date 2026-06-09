グラビアアイドルの山田かなさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「山田かな好きになる」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】妖艶フェロモンを放つ乱れ髪の山田かなさん同デジタル写真集には、週刊SPA！の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットがふんだんに盛り込まれています。届いたカットでは、リビングで露わになる彼女のプロポーションのほか、お風呂では瑞々しさと妖艶さを醸し