バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「妹・弟にめちゃくちゃ甘そうなお兄ちゃんにしたい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）2位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。真面目で誠実な人柄や落ち着いた雰囲気が人気で、「学校まで車で送