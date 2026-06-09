会社員のAさんは、首と肩がガチガチに固まる慢性的な肩こりに悩まされています。週末にはマッサージへ通っていますが、ラクになるのはその時だけ。数日も経てば、また元通りとなってしまいます。【写真】24歳で希少がん発覚…元グラドルが死去「キレイで元気なままの私を見せていたかった」そんなある日、Aさんは歯科に行ったとき、口の中を見た先生から「肩こりに悩まされていませんか？」と指摘を受けます。歯のすり減り具合や