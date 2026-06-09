テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年を記念したコラボイベント「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」が、7月24日（金）〜11月29日（日）の期間、大阪にあるあべのハルカスの展望台「ハルカス300」で開催される。【写真】追加開催も決定！展開中の「名探偵コナンカフェ」メニュー一覧■関西にちなんだ展示を用意今回開催される「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」は、展望台全体を