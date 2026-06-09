山形県西川町の月山に、おととい入山し行方が分からなくなっている男性について、警察などがきょうも朝から捜索を行いましたが、発見には至りませんでした。 【写真を見る】未だ手がかり見つからず...月山で行方不明の東京都の男性(65)遭難から2日経過も発見には至らず「道に出た」と連絡後、音信不通に（山形・西川町） あすも朝から捜索が行われる予定です。 行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性