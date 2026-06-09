◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク10-4阪神(9日、みずほPayPayドーム)阪神は先発・才木浩人投手と2番手・椎葉剛投手がともにソフトバンク打線につかまり5失点。打線は立石正広選手や森下翔太選手に本塁打が飛び出すなど中盤以降に反撃するものの、最後まで劣勢を跳ね返せず黒星を喫しました。先発の才木投手は、初回2死2塁の状況で栗原陵矢選手に154キロのストレートをスタンドに運ばれ、いきなり2点の先制を許します。すると2