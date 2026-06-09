◇プロ野球セ・パ交流戦日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハム先発の伊藤大海投手が圧巻の投球でDeNA打線を1点に封じ、完投勝利をあげました。伊藤投手は初回を三者凡退に抑えると2回は四球とヒットで1死1、2塁のピンチを迎えますが、後続を抑え無失点で切り抜けます。その後もテンポよく打者を抑えていく伊藤投手。3回は三者凡退に打ち取り、4点の援護もらった直後の4回は、ヒット1本を許すものの危なげな