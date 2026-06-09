全日本プロレスの６・１８後楽園ホール大会で三冠ヘビー級選手権試合に臨む王者・宮原健斗（３７）、今春のチャンピオン・カーニバルを初優勝した挑戦者・鈴木秀樹（４６）が９日、都内の団体事務所で会見。互いに相手へのリスペクトを口にした。鈴木は「プロレス界最高の男・宮原健斗を、プロレス界最高の技術を持つ鈴木秀樹が打ち倒します」とキッパリ。宮原は「全日本プロレスの下半期を大きく左右する戦いになる。プロフェ