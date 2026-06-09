◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神はソフトバンクにホームラン6発を浴びて10失点で大敗。連勝は2でストップした。先発の才木は初回から3イニング連続の3本塁打を浴びるなど、3回を投げ被安打5、5失点と振るわず降板。2番手でマウンドに上がった椎葉も2イニング連続被弾の3被弾を献上した。5イニング以上連続被弾は球団初となった。打線はソフトバンク先発・大津の前に苦しんだ。4回まで