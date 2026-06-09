東日本大震災で津波に襲われた福島県新地町のJR新地駅と電車の3D画像から。駅舎や線路は流失し、線路をまたぐ跨線橋が残った。2011年3月12日に共同通信が撮影した航空写真を基に作成した2011年の東日本大震災で、福島県新地町のJR常磐線新地駅に停車中だった電車が津波に襲われ、線路をまたぐ跨線橋に先頭車両が衝突し、全4両が最大約80メートル押し流されていたことが9日分かった。被災翌日の航空写真を基にした高精細3次元（3D