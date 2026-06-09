日本で小笠原諸島（東京都）にしか生息しないとされる希少なサメ「シロワニ」の保護をめざし、生息数や生態を調べる潜水調査が、２日から父島などで行われている。シロワニは体長が最大４メートルになる大型のサメで、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が絶滅危惧種に指定している。比較的おとなしく、本州近海では絶滅したとみられる。潜水調査は２０１８年から始まり、近年は初夏と冬の年２回実施。これまで約１１０頭が確認され