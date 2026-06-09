◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）ソフトバンクが5イニング連続の一発攻勢で、昨季の日本シリーズの再戦となった阪神を撃破。交流戦首位をキープした。パ・リーグ本塁打トップの栗原が初回に通算100号となる18号2ランで先制すれば、3回は2打席連続の19号2ランを放った。野村勇も2回に1号ソロ、4回に2号ソロで、こちらも2打席連発。近藤も負けじと5回無死二塁で10号2ランを放てば、牧原