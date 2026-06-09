◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）日本ハムが集中打でＤｅＮＡを下し、今季初の５連勝。貯金も最多の「３」とした。３回、レイエスと万波の安打で１死一、二塁から、郡司が先制の左中間適時二塁打。さらに２死後、大塚が右越え２号３ランを放ち突き放した。この一発はインプレーと判定されたが、リプレー検証でフェンス奥の柵に当たって戻ってきたことが確認され、ホーム