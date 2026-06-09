◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡは先発の平良拳太郎投手が５回９安打４失点と踏ん張れず、カード初戦を落とした。交流戦成績は４勝９敗となり、５試合を残して勝ち越しの可能性が消滅。今季戦績は２５勝３２敗２分けとなり、借金は今季最多の７となった。中６日の先発で、１９年以来７年ぶりの交流戦勝利を狙った平良だったが、立ち上がりから制球が甘く、日本