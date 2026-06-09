◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人・則本昂大投手（３５）が初対決の古巣・楽天戦で７回途中２失点で降板。６回まではピンチをしのぎ、無失点に抑えた。だが７回もマウンドに上がると、１死後に連打を浴びて二、三塁のピンチを招いた。ここで佐藤に右翼線へ２点適時二塁打を浴びたところで降板。今季チーム最多１２６球を投じた。７回の１５１キロは移籍後最速だった。なお１死二塁