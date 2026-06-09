【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は８日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機でベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルへと移動し、初練習を行った。左膝のけがでＷ杯から選外となったが、精神的支え（メンター）として帯同するＭＦ南野拓実（３１）が合流。約５０００人が訪れたナッシュビルＳＣの本拠地ジオディス・パーク