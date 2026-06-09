◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンクが、パ・リーグ記録に並ぶ５イニング連続本塁打で大勝し、交流戦首位をキープした。初回２死二塁で栗原が先制２ランを放った。通算１００号のメモリアルアーチで試合の主導権を奪うと、２回には野村が今季１号ソロで追加点。３回２死一塁から再び栗原が２ラン、４回１死で野村もこの日２本目となるソロを放って６点をリードし