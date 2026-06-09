◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）阪神が大敗した。先発の才木が初回２死二塁、パ・リーグの本塁打と打点でトップの栗原に右翼席へ１８号２ランを運ばれた。さらに、２回１死から野村に左翼席にソロを浴びた。３回は栗原に２打席連続で２ランを許した。才木に代わって４回からマウンドに上がった椎葉は、１死から野村に左翼席へソロを被弾した。５回は無死二塁から近藤に右中