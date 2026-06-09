昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）がイメージ激変の最新姿を公開した。宇野は９日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「やっと解禁できましたＬＡＶＡＮＤＡ×ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ第二弾コラボ！！胸キュンアイテムしかないから本当にお楽しみに＠ｌａｖａｎｄａ．ｊｐ」と自身がプロデュースを手掛けるブランド「ＬＡＶＡＮＤＡラバンダ」と人気キャラクタ