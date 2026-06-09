鹿児島市でイタリアンレストランの経営を手がける「上之園西洋堂」が5月8日、鹿児島地方裁判所から破産開始決定を受けたことがわかりました。 負債総額は債権者8名に対して約9700万円とみられています。 結婚式の二次会など各種パーティー需要で若年層の支持を集める 東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「上之園西洋堂」は、2018年2月に設立された飲食店です。 鹿児島市呉服町でイタリアンレストラン