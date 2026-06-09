水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題が発覚し、6月10日で3か月です。 今回、不適正表示の原因として取り扱いの不備が指摘されたのが、こちら、赤い太枠で示した10けたの数字、牛の「個体識別番号」です。この「個体識別番号」はなぜ必要でどのように管理されているのか。牛肉の加工の現場を取材しました。 鹿児島市で食肉の加工と販売を行う創業55年の「牛一」です。 県産の和牛を中心に取り扱い、すき焼