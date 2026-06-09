フィリピン沖できのう8日発生した地震では、鹿児島県内でも最大20センチの津波が観測されました。現地では少なくとも37人が亡くなり、450人以上がけがをしました。 県内で暮らすフィリピンからの留学生はふるさとの被害を心配しています。 （カストロバーデ・メアリー・フランシンさん）「（ニュースを見て）大変と思って心が痛い」 鹿児島大学大学院で医療制度などを学んでいるカストロバーデ・メ