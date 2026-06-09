岡山中央警察署 岡山市北区の衣料品店に侵入し、現金と商品あわせて約1600万円相当を盗んだとして、警察は6月9日、瀬戸内市の建設作業員の男3人を逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、瀬戸内市に住む建設作業員の18歳、19歳、20歳の男3人です。 警察によりますと、3人は共謀の上、2026年4月27日の午前3時25分ごろから午前3時30分ごろまでの間に、岡山市北区の衣料品店にショーウィンドウを割っ