ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージや、日々のやり取りのなかで持ち上がる話題――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、毎日の「心地よさ」のヒントを探っていきます。今回は、梅雨の時期に多くの人が悩む「エアコンの冷房と除湿、どちらが電気代を抑えられるのか？」の疑問について解説します。※写真