ドル安と円安が交錯、明日の米ＣＰＩ控えてポジション調整主導＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル安と円安が交錯している。あすの米CPIを控えて、先週末の強い米雇用統計を受けて広がっていたドル買いの流れに対し、短期筋のポジション調整主導でドルが売られている。一方で、中東情勢の緊迫が一服し、NY原油が一時88ドル台まで下落、有事のドル買いの巻き戻しとともに、リスク選好の円売りも強まった。こうしてドル安