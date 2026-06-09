メキシコペソ円は９．２１円付近、日本時間２１時に５月ＣＰＩ＝ロンドン為替 メキシコペソ円は9.21円付近で推移している。本日の高値9.2164をつけたあと、高値圏でもみ合っている。このあと、日本時間午後9時には5月メキシコCPIが発表される。前年比は4.08%と、前回の4.45%からインフレが鈍化する予想。前月比でもマイナス圏（-0.11%）への転換が見込まれており、これまでのメキシコ中銀による高金利政策の引き締め効果が顕