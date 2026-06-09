本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/9（火） EUR/USD 1.1470（5.8億ユーロ） 1.1505（5.5億ユーロ） 1.1510（7.89億ユーロ） 1.1560（6.26億ユーロ） 1.1570（11億ユーロ） 1.1575（8.16億ユーロ） 1.1620（6.9億ユーロ） 1.1625（6.87億ユーロ） 1.1650（10億ユーロ） 1.1700（7.24億ユーロ） USD/JPY 159.00（11億ドル） 160.00