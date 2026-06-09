俳優の杉咲花、多部未華子、今泉力哉監督が9日、都内で行われたPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の配信記念イベントに参加した。【写真】イベント中なのに…おいしそうにパフェを頬張る岩瀬洋志岩瀬は、純喫茶「パリ」の2代目マスターで、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと下門賢志郎を演じた。シモンはパフェ作りの名手で杉咲演じるエマ、多部演じるクロエが毎回パフェを食べるシーンがある。劇中では食べ