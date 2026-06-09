9日、車が爆発したモスクワ東部郊外の現場（タス＝共同）【モスクワ共同】タス通信によると、モスクワの東部郊外で9日朝、走行中の自動車が爆発して運転手の男性が死亡した。死亡したのは「62歳の中将」との未確認情報が出ており、軍や治安機関の高官の可能性もあるが、ロシア当局は男性の身元を発表していない。捜査当局によると、爆発物が爆発したのが原因。ロシアのウクライナ侵攻開始後、モスクワ周辺ではロシア軍の幹部