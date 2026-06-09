6月9日の「ロックの日」にちなみ、埼玉県では自転車や住宅などのロック、カギをかけるよう呼びかけるイベントが行われました。9日午後、川越市の百貨店前では、埼玉県警などが防犯効果を高めるカギの展示やチラシの配布を行い、自転車や住宅のカギかけやネットのセキュリティ強化を呼びかけました。埼玉県内では今年、自転車の窃盗被害が4月までに4151件確認され、去年の同じ時期に比べて200件ほど増加しているということです。ま