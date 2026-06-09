俳優の高橋光臣（44）が9日、Xを更新。2日に肺疾患のため、66歳で亡くなった脚本家で映画監督の尾崎将也さんをしのんだ。高橋は「私は尾崎さんが脚本を手掛けられた朝ドラ『梅ちゃん先生』で、松岡敏夫役を演じさせていただきました。今の私があるのは、尾崎さんが生み出してくださった松岡という人物に出会えたからだと思っています。心より感謝申し上げます」とつづり、「謹んでご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。この投稿に