6月9日（火）に放送された『徹子の部屋』には、安達祐実が出演。自身の俳優人生に大きな影響を与えた偉大な先輩との思い出を語った。【映像】安達祐実「体全体が女優さん。本当に素敵」俳優人生に影響を与えた大先輩…黒柳徹子も「ずっとお友だちでした」安達が「本当に美しい方でした」としみじみ振り返る先輩とは、9年前にこの世を去った名優・野際陽子さんだ。「『ガラスの仮面』というドラマでご一緒させていただいて。ほかに