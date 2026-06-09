Bリーグでは6月9日も、各クラブから選手やコーチの契約情報が発表された。移籍市場が本格化するなか、各クラブが2026－27シーズンへ向けた戦力整備を進めている。 B1東地区を3連覇した宇都宮ブレックスは、竹内公輔、小川敦也、星川開聖の3選手と契約継続に合意。若手有望株の小川と星川は2027－28シーズンまでの2年契約となる。一方で、昨夏に古巣復帰を果たしていた青木ブレイクは