オークランドFC(ニュージーランド)に所属する元日本代表DF酒井宏樹が、「似ている」と話題の東京ヤクルトスワローズ・塩見泰隆と“共演”した。24年7月に浦和からオークランドFCに加入した酒井は、Aリーグ・メン(オーストラリア1部)の新規参入クラブのキャプテンに就任した。チームは開幕6連勝を飾って勢いに乗ると、レギュラーシーズン優勝の偉業を達成。2年目の今季はレギュラーシーズン3位に終わったものの、ポストシーズン