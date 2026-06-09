セレッソ大阪は9日、2026-27シーズンに着用する新ユニフォームのデザインが決定したことを発表した。クラブはユニフォームコンセプトについて、『桜を纏う、桜が集う』と紹介すると、「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつになることで、スタジアムは満開の桜へと姿を変える。新たな才能を開花