サッカー選手で日本代表メンバーの久保建英（25）が6月6日、Instagramを更新。菅原由勢（25）とのツーショットを投稿した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 投稿されたのは、久保と菅原が久保の誕生日を祝うバースデーケーキを持ってほほ笑む写