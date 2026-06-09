北海道日本ハムファイターズの監督の新庄剛志（54）が6月2日、Instagramを更新。HTB北海道テレビの動画を引用してコメントした。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 動画は伊集院光（58）が日ハムと新庄についてコメントをするもの。解説者の稲田直人（46）が「『固定したほうがいいのか』『日替わりの打線の