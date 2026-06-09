【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月22日に発売される私立恵比寿中学・真山りかの2nd写真集のタイトルが『まちあわせ』に決定、表紙も公開された。 ■ストーリーを感じるタイトル＆表紙 表紙には、赤いワンピースを身にまとって佇む写真が選ばれた。まるで、待ち合わせ場所にひと足早く到着していた彼女に声をかけて振り向いたときの表情のような、そんなストーリーを感じるタイトル