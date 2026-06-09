本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買い戻しが優勢となり、前日比1392円高の6万5416円と4日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は21社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車がかかった森永乳